Dragon Ball Super 88: la vita di Goten e Trunks, tra scuola, compagni, ed eroismo

Attraverso il capitolo 88 di Dragon Ball Super Toyotaro e il maestro Toriyama hanno dato inizio ad una nuova avventura, molto distante dalle minacce planetarie o universali affrontare da Goku e Vegeta. Andiamo quindi ad analizzare a fondo la vita quotidiana di Goten e Trunks, due liceali che decidono di diventare supereroi.

Il capitolo, disponibile su MangaPlus, permette di vedere nel dettaglio come Goten e Trunks trascorrono le loro giornate: la mattina si trovano a scuola, nella Blue Hall High School, dove hanno stretto amicizia con molti dei loro compagni, mentre il pomeriggio e la sera spesso decidono di dedicarle ai videogiochi o ai film. Ed è qui che subentra la loro nuova missione: ripulire la città dal male, come fa il loro idolo Cleargod, un supereroe nato da dei videogiochi e che prestò debutterà al cinema col primo film.

Se di giorno quindi, Goten e Trunks mantengono un basso profilo, inserendosi perfettamente all’interno delle attività scolastiche e condividendo momenti della quotidianità del tutto normali al fianco dei loro compagni, altrettanto non può dirsi per le loro vite notturne. Tuttavia, questo dettaglio potrebbe renderli ancora più popolari all’interno della scuola. Verso la fine del capitolo 88, dopo aver compreso che un gruppo di criminali sta riprogrammando gli aiutanti robot della città, costruiti da Pilaf alla Capsule Corporation, per i propri scopi, Goten e Trunks riescono a portare in salvo i compagni di quest’ultimo solo grazie ai loro poteri.

Per ora il gruppo di studenti che si è ritrovato contro la serie Alpha del Dr. Hedo, incontrato nel film Dragon Ball Super: Super Hero, è riuscito a scamparla unicamente per la tempestività di Trunks, ma in futuro potrebbero tornare in azione, e forse diventare degli importanti alleati per i due protagonisti. E voi cosa ne pensate del capitolo di debutto della nuova storia di Dragon Ball Super? Ditecelo nei commenti.