Dragon Ball Super 88: l'occulta storia della nascita di due supereroi

Dopo diversi mesi di pausa, il manga di Dragon Ball Super inaugura il suo nuovo arco narrativo. Ecco la storia di come sono nati due nuovi supereroi sul pianeta Terra e di come la serie di Toyotaro si ricongiunge al film Dragon Ball Super: Super Hero.

Gas è stato sconfitto, ma sul Pianeta Cereal Freezer ha dato una magistrale esibizione di forza con la sua forma Black. Goku e Vegeta nulla hanno potuto contro di lui e tornati sul Pianeta di Beerus si sono rimessi sotto con l'allenamento per padroneggiare le rispettive tecniche. Nel frattempo, sulla Terra due giovani eroi combattono il crimine.

Ispirati all'eroe dei videogiochi Cleangood e a Great Saiyaman, gli adolescenti Trunks e Goten in Dragon Ball Super 88 decidono di diventare supereroi indossando i costumi di Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2. Nonostante la voglia di dare battaglia a qualche osso duro, le lezioni scolastiche riportano i due Saiyan Mezzosangue all'ordine.

Non solo scuola e supereroi, come ogni liceale Trunks ha la sua prima cotta. A far cadere ai suoi piedi il giovane figlio di Bulma e Vegeta è Mei, che però è troppo impegnata con il lavoro alla Capsule Corporation. Numerosi robot assistenti hanno improvvisamente smesso di obbedire ai loro padroni fuggendo di casa e per questo richiedono riparazioni. Trunks decide dunque di indagare sulla questione per poter fissare il suo primo appuntamento con la ragazza.

Il colpevole della manomissione dei robot è una figura misteriosa all'apparenza simile a Frankenstein. Seguito e indossato i costumi da Saiyaman X, Goten e Trunks lottano contro i mostri dell'orrore che stavano sabotando i robot. Nel luogo del delitto, in Dragon Ball Super 88 viene scovato il progetto del Dr. Hedo.

Tornati a casa, Trunks cerca di chiedere a Mei un appuntamento. Tuttavia, ancora una volta la ragazza è troppo impegnata. Questa volta ha il compito di sistemare un intero gruppo di robot assistenti fatto a pezzi da qualche vandalo.