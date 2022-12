Dragon Ball Super 88 spoiler completi e immagini: la nascita di due supereroi

È il momento di dire arrivederci a Goku e Vegeta, che per un po' non appariranno più nel manga di Dragon Ball Super. I due saiyan protagonisti infatti hanno affrontato Granolah e Gas su Cereal, per poi trovarsi in netto svantaggio contro Black Freezer. Goku e Vegeta si allenano per questo nuovo obiettivo. Quindi la palla passa a Goten e Trunks.

Col tempo che è passato, i due bambini sono finalmente diventati adolescenti e quindi, come si è visto recentemente in Dragon Ball Super: Super Hero, prendono un po' più parte alla storia. In attesa che Goku e Vegeta diventino più forti, gli spoiler completi di Dragon Ball Super 88 con tanto di immagini lanciano la storia dei due giovani mezzi saiyan. Dopo le prime pagine già raccontate, i due ragazzi tornano a casa. Il giorno dopo, alla Capsule Corporation ci sono anche Pilaf e i suoi scagnozzi, con il primo che stava cercando di rubare le Sfere del Drago, ma Bulma se le fa restituire in modo da non fargli esprimere qualche desiderio stupido.

Trunks intanto va a scuola, ovviamente in un anno diverso rispetto a Goten, ma allo stesso liceo. Trunks viene beccato dal professore a entrare dalla finestra, e poi viene invitato a una prova di coraggio alla montagna delle farfalle dai suoi compagni di classe. Nel pomeriggio, Goten e Trunks passano le giornate a giocare insieme alla casa di quest'ultimo, parlando anche della loro carriera da supereroi. Trunks convince Goten a uscire di notte e i due si imbattono in un uomo dalla faccia piena di cicatrici. Seguendolo, arrivano alla montagna delle farfalle, dove in teoria ci sono avvistamenti di fantasmi e mostri, ma lì ci sono anche i ragazzi della classe di Trunks.

Per evitare che si facciano del male, Trunks si trasforma in Great Saiyaman X1 ma il braccialetto della trasformazione è difettoso e quindi per un istante lo si vede in versione normale, ma Goten riesce a rompere le luci nei paraggi appena in tempo. I due giovani saiyan mettono in salvo i ragazzi e mettono KO tutti i membri di questa strana banda, per poi trovare in una cassaforte dei dati appartenenti al dottor Gelo. Dopo essersene andati, il giovane dottor Hedo trova una scena pietosa con tutti i suoi uomini a terra e la cassaforte aperta. Come proseguirà questa saga di Dragon Ball Super?