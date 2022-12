Dragon Ball Super 88 spoiler e prima immagine ufficiale: il manga ritorna!

Dragon Ball Super si è preso una lunghissima pausa. Mai prima d'ora, da quando è iniziata la pubblicazione nel 2015 su V-Jump a oggi, la storia di Toyotaro e Toriyama aveva messo in pausa la serializzazione dei capitoli. Alla fine della saga di Granolah però è stato necessario questo stop, durato diversi mesi. Ora però è il momento di tornare.

La nuova saga di Dragon Ball Super sarà però diversa dal solito. Come anticipato, non ci saranno più Goku e Vegeta come protagonisti dato che questa sarà un prequel del film da poco uscito nelle sale giapponesi. Per capire in anticipo cosa accadrà, è stata pubblicata la prima pagina spoiler di Dragon Ball Super 88, ovvero la bozza del primo capitolo di questa nuova fase della storia, che potete osservare nel tweet in basso distribuito ufficialmente da V-Jump.

La prima pagina non vede dialoghi ma soltanto riquadri narrativi con un riepilogo di ciò che è successo ultimamente, in modo tale da chiudere l'arco precedente dedicato al sopravvissuto di Cereal e aprire invece quello nuovo. La traduzione è: "Dopo la battaglia mortale sul pianeta Cereal, Goku e Vegeta sono tornati sul pianeta di Beerus in seguito alla sconfitta con Black Freezer, apparso improvvisamente. Vista la differenza di potere stratosferica, Goku e Vegeta continuano il loro allenamento per battere Freezer. Intanto, sulla Terra..."

Questa naturalmente è soltanto la prima pagina di Dragon Ball Super 88, con altre pagine che verranno invece proposte - sempre ufficialmente dalla casa editrice Shueisha - il 14 dicembre. Come di consueto, saranno proposte tra le 6 e le 8 pagine, per aprire il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super con Goten e Trunks finalmente protagonisti della storia.