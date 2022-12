Dragon Ball Super 88 spoiler ufficiali: la nascita di nuovi super eroi

Sono passati molti mesi da quando Goku e Vegeta si sono avventurati su Cereal per una missione apparentemente semplice ma che poi si è rivelata essere molto dispendiosa sotto il punto di vista delle energie. I due saiyan protagonisti di Dragon Ball Super hanno incrociato Granolah, cosa che ha poi portato a una serie di combattimenti.

Messi da parte nemici vecchi e nuovi, Toyotaro si è preso una pausa al termine dello scorso arco narrativo. Questo stop di Dragon Ball Super sta però per finire con una nuova saga che si ricollegherà al film Dragon Ball Super: Super Hero, con Goten e Trunks protagonisti. Cosa accadrà nella prossima fase?

La prima rivelazione da parte di V-Jump ha visto un riepilogo della situazione di Goku e Vegeta, ancora sul pianeta di Beerus per allenarsi in vista di uno scontro con Black Freezer. Ma dopo la prima pagina, sono stati rivelati gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 88 con tutte le prime dodici pagine del capitolo, sempre in versione bozza.

Dopo la prima pagina già mostrata, c'è una doppia pagina che sarà molto probabilmente a colori con Goten e Trunks al centro, con le tute da super eroi, a sinistra c'è il dottor Hedo mentre a destra ci sono Bulma e altri personaggi. In una città sconosciuta, Goten e Trunks travestiti stanno facendo delle pose in stile Great Saiyaman mentre davanti a loro c'è una rapina in corso. Ovviamente, il tutto viene sventato velocemente grazie alle doti fisiche dei due mezzi saiyan, che poi si vanno a nascondere su un tetto. Sotto il cartellone dell'eroe del pulito "Clean God", i due fanno qualche altra posa e poi Goten riceve una chiamata da Chichi. Il ragazzo si sveste e vola via, facendo terminare queste prime pagine spoiler.

Per ora i due giovani sembrano aver preso il posto di Great Saiyaman, come andrà per loro questa saga di Dragon Ball Super?