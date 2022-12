Dragon Ball Super 89 data di uscita e teorie: cosa succederà nel prossimo capitolo?

Finalmente è il momento di abbandonare Goku e Vegeta per dedicarsi al resto del cast creato anni or sono da Akira Toriyama. Conclusa la saga di Granolah, Toyotaro e Toriyama hanno deciso di riunirsi alla timeline dell'anime di Dragon Ball Super orientandosi verso gli eventi del film Super Hero. E per questo Goten e Trunks diventano protagonisti.

I due giovani mezzi saiyan sono cresciuti e sono ormai adolescenti, così come si vedono nel recente film. In Dragon Ball Super 88 viene narrata la vita quotidiana di Goten e Trunks, divisa tra scuola, amici, amori e il loro lavoro da supereroi. I giovani Saiyaman X1 e Saiyaman X2 sembra che però debbano ancora fare molta strada, soprattutto considerato che nel finale di capitolo è apparso qualcuno che si metterà a breve sulla loro strada. È infatti comparso il dottor Hedo, che sembrava essere in possesso di ricerche importantissime che influiranno sul futuro della saga.

Cosa accadrà in Dragon Ball Super 89? Il capitolo iniziale di questa saga che fa sia da prequel che da rinarrazione per il film Super Hero è stato molto auto conclusivo, mostrando la nuova vita dei due giovani ragazzi. Considerato che Goten non ha ancora il suo orologio di trasformazione e quello di Trunks non funziona a dovere, è possibile che i due decidano di lasciarli ancora una volta in mano a Pilaf, con il figlio di Bulma che spera anche di conquistare Mai. Potrebbe quindi essere un buon momento per passare sia al covo dei cattivi, per spiegare sia le origini di Hedo che di Magenta, sia rivedere Gohan e Piccolo, così da completare il quadro che porterà allo sviluppo degli eventi di Super Hero.

Dragon Ball Super 89 verrà pubblicato su Manga Plus il 19 gennaio 2023.