Dragon Ball Super 89: l'ideologia di Goten è stata influenzata da Goku e Gohan?

Dragon Ball Super si sta focalizzando su più elementi e temi rispetto al prequel, merito della volontà di Toyotaro di arricchire il capolavoro di Akira Toriyama, il tutto però sempre sotto la supervisione del celebre mangaka. In tutto ciò, non mancano approfondimenti come l'ideologia dei vari personaggi.

Il nuovo capitolo del manga, recentemente pubblicato su Manga Plus, sta proseguendo la saga con Goten e Trunks anche se non è chiaro se l'arco narrativo in questione sia concluso o prossimo alla fine. I due giovani guerrieri, infatti, hanno evitato una piccola scorribanda dallo stesso team dietro le malefatte di Dragon Ball Super: Super Hero.



La saga in questione, tuttavia, si è resa protagonista di un brevissimo dialogo tra i due nuovi supereroi che ha fatto molto riflettere la community. Nella breve sequenza, dunque, Trunks si lamenta con l'amico di come non ci sia alcun malvagio avversario da sconfiggere con stile nell'era moderna, un'affermazione ammonita da Goten che risponde come sia una cosa positiva un mondo in pace. Proprio lui si è ispirato al fratello in qualità di supereroe, visto che Gohan ha contribuito alla sua crescita durante l'assenza del padre, ma anche Goku ha avuto un certo ruolo a formare la sua ideologia dal momento che una delle convinzioni del nostro eroe è quella di continuare a rimanere preparati nell'eventualità che qualcosa di spiacevole possa accadere.



