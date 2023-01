Dragon Ball Super 89 è su MangaPlus: arriva un nuovo rivale per Trunks

Il desiderio di Toyotaro di portare Trunks al centro di una nuova saga si è realizzato proprio con l’attuale arco narrativo di Dragon Ball Super. Adottando toni più leggeri e descrivendo un contesto scolastico, il mangaka sembra voler approfondire sia il protagonista sia le origini del Dr. Hedo, come mostrato nel capitolo 89, ora su MangaPlus.

Intitolato “Un rivale entra in scena!”, il capitolo in questione si apre con Trunks che tenta di decrittare i file contenuti all’interno del disco di dati rubato nelle tavole conclusive del precedente appuntamento col manga. Dopo aver combinato i soliti problemi al PC di Bulma, è proprio la madre a dirgli di dover accompagnare Mai a scuola. Infatti, sebbene la ragazza lavori alla Capsule Corp. ha l’età di Trunks e Goten e prima di attirare le attenzioni dei curiosi, Bulma ha deciso di iscriverla alla stessa scuola del figlio.

Giunti in classe, i protagonisti fanno la conoscenza di Baytah, un nuovo studente che cattura molte ragazze per il suo fascino e si dimostra anche molto preparato fisicamente, riuscendo a battere Trunks sul campo di basket. In realtà Baytah è Beta N°1, androide che il Dr. Hedo ha mandato a scuola per trovare chi ha rubato il disco. Trunks, grazie agli accorgimenti di Mai, si rende conto della verità sul suo nuovo compagno e cerca di comportarsi come un ragazzo normale.

Tuttavia, per una disattenzione di Goten, che solleva un’automobile davanti a tutti, Baytah si rivela come il capolavoro di Hedo, vestendo un costume piuttosto stravagante. Non sapendo cosa fare per proteggere Goten senza che questi usi i suoi veri poteri, Trunks si allontana un attimo per tornare come Saiyaman X-1. Rapidamente i due giovani supereroi riescono a risolvere la situazione, e Mai, stranamente in possesso del disco, rimane molto colpita dal ragazzo mascherato, che in realtà è Trunks.

Il capitolo si conclude con il Dr. Hedo, deciso a vendicarsi creando il suo migliore androide, e prendendo interessanti spunti per un nuovo costume. In conclusione, ecco una teoria su Black Freezer, la nuova trasformazione dell'ex Imperatore Galattico.