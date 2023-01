Dragon Ball Super 89 spoiler completi: una sfida contro un rivale

Sono nati due supereroi in Dragon Ball Super, ovvero i giovani Goten e Trunks. Ormai adolescenti e liceali, i due dividono la loro vita tra la solita vita quotidiana e l'aiuto agli altri, travestiti come fece Gohan tanti anni prima di loro. Tuttavia, le cose per i due giovani saiyan non sono così semplici.

I primi spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 89 avevano mostrato i contenuti delle prime pagine del capitolo. Si torna in un contesto scolastico con l'arrivo di un nuovo studente, il misterioso Beta, che non sembra avere un'aura positiva. A poche ore dall'uscita del capitolo ufficiale su Manga Plus, i leaker rivelano tutte le pagine del capitolo. Ecco quindi gli spoiler di Dragon Ball Super 89 completi di immagini.

Si riprende dalla partita di basket dove Trunks dà il massimo per cercare di impressionare Mai, ma anche Beta cerca di farsi valere nella squadra avversaria, rubando palla al saiyan e andando a canestro. Il dottor Hedo sta tenendo tutto d'occhio, soprattutto Trunks, tramite un monitor. Beta in realtà è uno degli androidi di Hedo e sta cercando di ottenere più informazioni sul saiyan, ma sia lui che Mai lo scoprono. Così, tra un dispetto e l'altro, i due sono l'uno contro l'altro.

Qualche pagina dopo, i cattivi passano alle maniere forti: a scuola arriva Beta mascherato che inizia subito a lottare con Goten, ma Trunks si trasforma in Saiyaman X-1 e interviene. Dopo uno scontro fisico, arriva però il momento in cui Beta sfrutta un robot e rapisce Mai, facendo preoccupare sia Trunks che Pilaf. Il giovane protagonista però distrugge il robot e salva Mai senza problemi, che tuttavia, osservando Saiyaman X-1, ricorda il Trunks del futuro.

Il giovane va via senza rivelare la sua identità, ma Mai sembra colpita dal supereroe. Trunks, colta la situazione, cerca di rivelare chi sia davvero ma Goten lo blocca. Intanto Hedo sta pianificando qualcosa di nuovo, tenendo d'occhio Goten, Trunks e Mai. Cosa succederà in Dragon Ball Super?