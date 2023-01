Dragon Ball Super 89 spoiler ufficiali: prime pagine con l'arrivo di un nuovo rivale

È tempo di andare a scuola in Dragon Ball Super. Il manga gestito da Toyotaro ha dato inizio a una nuova trama, dopo diversi mesi di stop che hanno messo da parte Goku e Vegeta. La storia adesso è incentrata su Goten e Trunks, con i due giovani che stanno vivendo il loro periodo adolescenziale tra voglia di riscatto e primi amori.

Conclusa la prima introduzione con il loro momento da super eroi, è giunto il momento di entrare di più nel vivo di questa saga che fa da prequel a Dragon Ball Super: Super Hero. E gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 89 mostrano le prime pagine in versione bozza di ciò che verrà pubblicato la prossima settimana ufficialmente.

Qualche giorno dopo l'incidente al monte Butterfly, dove è stato ottenuto il disco del dottor Hedo, Trunks è in camera sua con un PC a portata di mano. Sta cercando di capire cosa sia contenuto all'interno del CD ma il sistema di sicurezza glielo impedisce. Sa che il PC della madre potrebbe aiutarlo a bypassare la sicurezza e, dopo aver messo le mani sul PC, riesce a penetrare le protezioni. Tuttavia, all'improvviso sul monitor spuntano tante facce del dottor Gelo e Trunks capisce che si tratta di un virus. Quando cerca di rimuovere il CD per evitare perdite di dati, entrano in stanza Bulma e Bra, con la mamma che chiede a Trunks perché stia usando il suo PC. Sembra che questo si sia rotto, ma Bra in un attimo riesce ad aggiustarlo. Bulma avvisa Trunks che Mai è lì e che il figlio dovrà portarla a scuola con lui.

Inizia così il primo giorno di Mai a scuola con Trunks che la accompagna in bici mentre tenta di allontanare i suoi compagni di classe che sono interessati a lei. Poco dopo, viene introdotto un altro studente appena trasferito, Beta, che sembra molto apprezzato da Rulah, una delle compagne di classe di Trunks. Dopo c'è una partita a basket dove Trunks dà il meglio e, dopo un canestro, guarda verso Mai. La ragazza però sembra osservare altro, ma gli spoiler di Dragon Ball Super 89 si fermano in questo punto. Sarà Beta il rivale di Trunks menzionato nel titolo oppure ci sarà una minaccia molto più pressante che spunterà nel resto del capitolo?