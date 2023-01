Dragon Ball Super 90 data di uscita e teorie: una nuova sfida per Trunks

Le sfide di Goku e Vegeta hanno portato i due protagonisti di Dragon Ball Super lontani dalla terra, ma anche lontani dalla storia principale. Toyotaro e Toriyama hanno così deciso di lasciarli completamente da parte per lasciare più spazio ai due figli, Goten e Trunks, che stanno attraversando la loro fase adolescenziale.

È così arrivato il loro turno nel prequel di Dragon Ball Super: Super Hero. I primi due capitoli hanno illustrato bene la situazione dei due ragazzi: ormai sono cresciuti e vanno in un istituto privato insieme, anche se in anni differenti visto l'anno di età diverso. Le sfide non mancano, specie considerando che i due hanno deciso di fare i super eroi imitando Gohan, con tanto di nomi ispirati: Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2.

Il dottor Hedo però sta costituendo una minaccia. Già nei primi due capitoli di Dragon Ball Super dedicati a questa storia terrestre si è fatto sentire con attacchi e invasioni di vario genere. Cosa accadrà in Dragon Ball Super 90? Il prossimo capitolo sarà probabilmente sempre all'insegna dello slice of life con un tocco d'azione, così come i due precedenti. Mentre la trama e le ricerche del dottor Hedo vanno avanti, facendo scoprire la storia del creatore di Gamma 1 e Gamma 2, i due ragazzi devono andare a scuola e Trunks deve conquistare Mai, che ora sembra presa da Saiyaman X-1. Non sembra da escludere un altro attacco o un'investigazione sulla ragazza, che è stata vista con il CD nello zaino.

Il ragazzo riuscirà nel suo intento? E che farà nel frattempo il dottor Hedo? Dragon Ball Super 90 uscirà il 20 febbraio 2023 su Manga Plus.