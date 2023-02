Dragon Ball Super 90 è su MangaPlus: si chiude la breve saga di Goten e Trunks

A partire dal capitolo 88 di Dragon Ball Super l’autore, Toyotaro, ha voluto porre al centro della narrazione due personaggi diventati quasi marginali. Goten e Trunks hanno deciso di rivestire il ruolo di supereroi, trovandosi contro le creazioni del Dr. Hedo. Vediamo come si è conclusa la vicenda col capitolo 90, disponibile su MangaPlus.

Intitolato “Contro il Dr. Hedo”, e introdotto da una tavola a colori ritraente i due protagonisti, i loro compagni e i nemici sullo sfondo, il capitolo si apre con delle ricerche condotte da Crilin per rintracciare alcuni malviventi. Intanto Goten si sta dirigendo a scuola, come ogni mattina, e poco dopo essere salito sullo scuolabus, questo viene fermato da un eccentrico androide, somigliante ad Elvis. Si tratta di Beta 7, facilmente respinto da Saiyaman X-2.

Trunks viene invitato da Mai ad una festa dove sarà presente anche Clean God, il supereroe che ha ispirato lui e Goten. Anche il Dr. Hedo viene a sapere dell’evento, e decide di usarlo a suo favore per recuperare il disco di dati rubato da Trunks. Mentre la festa è in corso, sopraggiunge Crilin con alcuni suoi colleghi poliziotti, dichiarando l’arresto del Dr. Hedo.

L’antagonista riesce a fuggire, ma viene facilmente raggiunto da Crilin e dai due Saiyan. Arrivati in un grande magazzino fuori città, Goten e Trunks devono vedersela con un androide dalla forma di dinosauro. Grazie alla trasformazione in Super Saiyan i due riescono a fermare la miglior creazione di Hedo, e a spedirlo in carcere.

Anche da dietro le sbarre Hedo continuerà a pensare a nuove e potenti creazioni, grazie alle quali riuscirà a fuggire. La saga prequel di Dragon Ball Super: Super Hero si è veramente conclusa col capitolo 90 del manga.