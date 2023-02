Dragon Ball Super 90: il grande segreto di Trunks è stato svelato

La breve saga prequel del film Dragon Ball Super: Super Hero si è conclusa in appena tre capitoli, portando Goten e Trunks al centro della narrazione in qualità di protagonisti. Sembra però che il figlio di Bulma e Vegeta non sia stato abbastanza sveglio da riuscire a proteggere la propria identità dietro al mantello e la maschera di Saiyaman X-1.

Il coinvolgimento di Trunks e Goten nei loschi affari del Dr. Hedo, scienziato che sta cercando di portare avanti i progetti del nonno, il Dr. Gelo conosciuto nella saga degli Androidi di Dragon Ball Z, ha suscitato l’interesse diretto di Mai. La ragazza, lavoratrice della Capsule Corporation e studentessa nella stessa scuola dei protagonisti, si rivela molto sveglia, e grazie ad un salvataggio da parte di Saiyaman X-1, capisce immediatamente chi si nasconde sotto quello speciale caschetto.

Nel capitolo 90, durante la festa organizzata alla quale prende parte l’intera scuola, Mai trova l’occasione perfetta per rivelare a Trunks di essere a conoscenza del suo segreto. L’intervento della polizia guidata da Crilin e la conseguente fuga di Hedo e dei suoi scagnozzi convince infatti Mai a spingere Trunks all’azione. “Insomma, sei Saiyaman X-1, no?” con questa domanda la giovane riesce a sorprendere il protagonista, anticipando quello che probabilmente sarà il loro rapporto di complicità che vedremo in futuro.

Cosa ne pensate della conclusione della breve saga prequel del film? Ditecelo come di consueto nella sezione commenti. Per concludere, vi lasciamo ad una spettacolare fan art della fusione di Goku Ultra Istinto e di Gohan Beast.