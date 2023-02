Dragon Ball Super 90 spoiler e immagini ufficiali: Crilin entra in azione

La vita da supereroi di Goten e Trunks non procede di certo liscissima, ma i due ragazzi non stanno avendo troppi problemi. Questo se non consideriamo l'interferenza del dottor Hedo, il giovane scienziato che poi sarà importante per gli schemi di Dragon Ball Super: Super Hero, che sta mandando androidi su androidi contro i due giovani mezzi saiyan.

Il primissimo spoiler di Dragon Ball Super 90 pubblicato ufficialmente da V-Jump sui propri account social aveva mostrato Crilin poliziotto che faceva irruzione in un supermercato, ma perché? Ovviamente il tutto viene ben spiegato dalle prime sette pagine spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 90, disponibili nei due tweet in basso con tanto di traduzione inglese fatta da alcuni appassionati del manga di Toyotaro e Toriyama.

Il capitolo inizia con Crilin a West City che sta facendo una ricognizione in un'area, cercando gli zombi del monte Farfalla di cui era venuto a conoscenza con Goten e Trunks nel nuovo ciclo del manga. Arrivando in un supermercato, dove c'è tra l'altro anche Mai, incontra tre zombi che ferma, puntandogli anche la pistola contro. Dopo averli bloccati, alla quarta pagina si cambia scena. Goten è sulla nuvola Kinton a giocare mentre arriva nei pressi della scuola, per poi prendere l'autobus con i suoi compagni per fare finta di vivere vicino.

Una compagna di classe di Goten chiede al ragazzo se può convincere Trunks a uscire con lei per una festa, ma Goten è costretto a rifiutare, sapendo che il figlio di Bulma vuole invitare Mai ed è interessato a lei. Tuttavia, arriva un nuovo nemico per il ragazzo: Beta 7 ferma l'autobus e chiama Goten, dicendo che sa che lui è un Saiyaman. Cosa aspetta il protagonista in questa saga di Dragon Ball Super?