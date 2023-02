Dragon Ball Super 90 spoiler: lo scontro finale di Goten e Trunks

Goten e Trunks ormai sono diventati adolescenti e così si sono conquistati il posto di protagonisti di Dragon Ball Super, in occasione di questo nuovo arco narrativo che fa da prequel alle avventure del film Super hero. I primi spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 90 avevano introdotto un'altra situazione spinosa per i due ragazzi.

Goten era stato bloccato da un androide del dottor Hedo, mentre si dirigeva a scuola, ma le pagine rivelate ufficialmente dalla rivista V-Jump si interrompevano lì. Come continua? In attesa del capitolo ufficiale, sono trapelati gli spoiler di Dragon Ball Super 90 al completo. Beta numero sette è in strada, ma Chalk aiuta Goten a scappare da un finestrino senza farsi vedere, notando che in tanti ultimamente lo stanno seguendo. Goten si infila in un vicolo e si trasforma, battendo l'androide, con Chalk e Flyer che notano come Saiyaman X2 appaia quando Goten scompare.

A scuola, Scale sta vendendo dei biglietti per la festa mentre passa Trunks, e la ragazza lo avvisa che ci sarà anche Clean God all'evento. Mai si unisce alla conversazione e invita Trunks alla festa, ma una spia del dottor Hedo è lì nei paraggi. Lo scienziato decide così di andare alla festa per conoscere l'eroe essendone un fan, ma deve trovarsi prima un'accompagnatrice. Trunks va a fare compere per la festa mentre Mai blocca Goten e lo avvisa delle spie, facendo capire al ragazzo come mai era sempre inseguito. Inoltre, è Mai ad aver messo in giro la voce di Clean God, proprio per attirare il dottor Hedo in trappola.

Arriva il giorno del ballo e inizia la festa, con il dottor Hedo tra i presenti, e casualmente questo inizia a parlare proprio con Trunks, con entrambi che parlano di come siano dei fan di Clean God. Mai però se ne accorge e riconosce Hedo e gli punta contro una pistola, ma Beta la ferma. Fa irruzione però la polizia guidata da Crilin, ma il dottore scappa e ruba la borsa con il CD che Trunks aveva lasciato. Crilin insegue Hedo mentre Mai dice a Trunks di trasformarsi in Saiyaman X-1, confermando di conoscere la sua vera identità, e accetta anche un appuntamento con il ragazzo.

Trunks, Goten e Crilin arrivano al nascondiglio di Hedo, dove devono affrontare un gigantesco androide dinosauro estremamente forte ma, trasformati in Super Saiyan, i due ragazzi lo sconfiggono. Hedo viene ammanettato da Crilin, e viene incolpato di aver rubato corpi dall'obitorio, condannato poi a 3 mesi di carcere. Però da dietro le sbarre, Hedo continua le sue ricerche. Si chiude così questo prequel di Dragon Ball Super: Super Hero, con il manga che adesso si concentrerà su Gohan e Piccolo per le avventure del film.