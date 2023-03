Dragon Ball Super 91: un appellativo nostalgico che riporta alle origini di Piccolo

Con il capitolo 91 di Dragon Ball Super ha avuto inizio la Saga dei Super Hero, ossia quell'arco narrativo che porterà i lettori della serie manga a rivivere le vicende avvenute nel corso del film Dragon Ball Super: Super Hero. L'adattamento non ricorda solamente la pellicola, ma anche le origini di un personaggio.

Nella prima parte di questa nuova avventura Piccolo viene dipinto come uno zio affidabile su cui poter contare. Al Namecciano viene infatti chiesto di prendere Pan da scuola, oltre che di allenarla, in cambio di teneri peluche. Un tempo, tuttavia, Piccolo era la minaccia più temuta dalla popolazione terrestre, ve lo ricordate?

Venuto al mondo quando suo padre il Grande Mago Piccolo era in fin di vita, Piccolo ha da lui ereditato la missione di distruggere il mondo e vendicare la sconfitta subita per mano di Goku. Piccolo è stato l'antagonista finale della prima serie di Dragon Ball, per poi diventare un alleato dei Guerrieri Z già durante lo scontro con Radish in Dragon Ball Z. Se Piccolo è diventato un "buono" il merito è di Gohan, a cui ha fatto da fratello maggiore e maestro e con il quale è cresciuto per lungo periodo.

Il capitolo 91 di Dragon Ball Super riscopre le origini di Piccolo con due citazioni nostalgiche. La prima avviene quando il Namecciano allena Pan, che vuole far diventare una "splendida demone", ossia parte della famiglia demoniaca da cui riteneva di avere origine. La seconda avviene invece durante il primo incontro con Gamma 2, quando l'Androide gli chiede se sia lui il famigerato "Re Piccolo".