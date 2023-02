Dragon Ball Super 91 data di uscita e teorie: inizia una nuova saga

Dragon Ball Super: Super Hero è stato un successo per Toei Animation. La storia con Gohan e Piccolo, che hanno affrontato dapprima le due creazioni del dottor Hedo e poi il pericoloso Cell Max, ha affascinato molti. Per questo Toyotaro e Toriyama hanno deciso di portarla anche nel manga di Dragon Ball Super.

Il ritorno dalla lunga pausa ha segnato l'arrivo di Goten e Trunks con una saga prequel. I due giovani hanno avuto a che fare con il dottor Hedo, tutto questo mentre cercavano di affermarsi come eroi e di continuare la loro vita scolastica e sentimentale. La saga con Goten e Trunks però si è conclusa in Dragon Ball Super 90, che ha visto la cattura definitiva del dottor Hedo che però non rimarrà in carcere per molto tempo. Intanto però ci sono altri movimenti che porteranno al prosieguo in una nuova saga.

Dragon Ball Super 91 segnerà l'inizio della saga di Super Hero. Il Red Ribbon guidato da Magenta si sta muovendo e per questo sono necessari altri due eroi a fermarlo. Stavolta sarà il turno di Piccolo e Gohan, con i due che sono stati completamente fuori dai giochi in questi tre capitoli prequel del film. Toyotaro quindi si concentrerà sul riadattare gli eventi del film, raccontandolo e portando nel manga anche le nuove trasformazioni di Orange Piccolo e Gohan Beast. Di conseguenza, i prossimi mesi saranno dedicati alla saga di Dragon Ball Super: Super Hero.

Dragon Ball Super 91 esordirà su Manga Plus il 19 marzo 2023, di domenica.