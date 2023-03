Dragon Ball Super 91, ecco le differenze con il film! C'è una scena aggiuntiva

I tre capitoli prequel di Dragon Ball Super: Super Hero sono conclusi. La saga prevista da Toyotaro e Toriyama si è concentrata sulle avventure scolastiche e supereroistiche di Goten e Trunks, diventati finalmente adolescenti e quindi in grado di reggere l'onda d'urto di avversari molto più forti. C'è però ora spazio per altre due figure.

Gohan e Piccolo aprono il nuovo capitolo con una copertina e una pagina a colori per Dragon Ball Super 91, il prossimo capitolo della serie. Stavolta, Toyotaro si concentrerà sul narrare gli eventi del film, quindi al centro ci sarà tutto ciò che è stato visto in Dragon Ball Super: Super Hero e che quindi potrà essere conosciuto anche da chi preferisce seguire esclusivamente il manga. Ma ci sono differenze?

DBSChronicles, noto fan della serie e anche leaker molto conosciuto in ambito Dragon Ball, ha, negli ultimi giorni, condiviso alcuni spoiler su Dragon Ball Super 91, dando un'idea di cosa sarebbe successo prima dell'uscita ufficiale. Ovviamente, ha anche deciso di fare un piccolo riassunto anticipando le differenze con il film. In sostanza, c'è una backstory su Crilin poliziotto che non era stata inserita nel film, mentre il capitolo 91 di Dragon Ball Super si concentra sul narrare nuovamente i primi 19 minuti del film Super Hero, narrando l'attacco di Gamma 2 ai danni di Piccolo.

Considerato l'andamento, quindi, non si tratta di una saga che sarà particolarmente lunga. Gohan e Piccolo avranno comunque il loro spazio per questo volume della serie, riottenendo quel ruolo da protagonisti che mancava davvero da troppi anni.