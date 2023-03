Dragon Ball Super 91: la rinascita dell'Armata del Fiocco Rosso

La breve parentesi dedicata a Goten e Trunks è servita per lanciare il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, in cui Toyotaro propone, con diverse libertà, un adattamento degli eventi visti nella pellicola Dragon Ball Super: Super Hero, come si evince dal capitolo 91, finalmente disponibile sul sito e sull’applicazione MangaPlus.

Introdotto da una simpatica tavola a colori che ritrae la piccola Pan al centro, il suo maestro d’arti marziali, Piccolo, e un imbranato Gohan, con tre villain sullo sfondo, il capitolo in questione presenta la rinascita dell’Armata del Fiocco Rosso, come suggerisce lo stesso titolo. Mentre Piccolo dedica gran parte delle sue giornate a prendersi cura di Pan e ad allenarla nell’apprendimento delle basi del combattimento, la polizia della capitale dell’ovest pianifica un modo per fermare la nuova era del Fiocco Rosso, conoscendo i loro interessi nei confronti del Dr. Hedo.

Scontati i tre mesi in carcere per i crimini commessi nel corso della saga di Trunks e Goten, Hedo viene raggiunto immediatamente da Magenta, leader del nuovo Fiocco Rosso. Crilin prova a seguirli e ad ascoltare l’accordo che stipulano, ma sfortunatamente viene intercettato dall’ape modificata di Hedo. Trascorrono altri sei mesi, nei quali Pan ha affinato le sue tecniche combattive, e Piccolo forza Gohan a prepararsi per una possibile nuova minaccia.

Il namecciano non fa nemmeno in tempo a rilassarsi e meditare per allenarsi, che viene raggiunto da un misterioso androide con un mantello e un numero 2 stampato sulla sua tunica. Si tratta di Gamma 2, una delle creazioni del Dr. Hedo al servizio della nuova Armata del Fiocco Rosso. E voi avete letto il nuovo capitolo di Dragon Ball Super? Vi ha colpito? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ecco come un fan ha immaginato Gohan Beast nel manga.