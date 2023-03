Dragon Ball Super 91: il ruolo di Crilin prima della rinascita del Fiocco Rosso

Col capitolo 91 Dragon Ball Super è entrato nella saga dedicata agli eventi della pellicola Dragon Ball Super: Super Hero. Come era prevedibile, però, il mangaka Toyotaro ha dedicato più spazio a situazioni assenti nel film, e anche a personaggi secondari, come Crilin, impegnato a difendere la città dell’Ovest in qualità di poliziotto.

Prima di passare all’adattamento cronologico dei fatti riguardanti la rinascita dell’Armata del Fiocco Rosso sotto la guida del nuovo leader, Magenta, e dei suoi piani che vedono il coinvolgimento diretto del Dr. Hedo, infatti, Crilin è riuscito a imprigionare lo scienziato in seguito all’intervento diretto di Saiyaman X-1 e X-2, rispettivamente Trunks e Goten, nella scorsa saga del manga.

Inoltre, come spiegato nelle prime tavole del capitolo 91, Crilin è stato uno dei poliziotti più coinvolti nel seguire le tracce di Hedo, il quale, una volta scontati i tre mesi di carcere, è stato avvicinato proprio da Magenta. Nonostante Crilin durante il pedinamento sia stato respinto da un’ape androide modificata da Hedo stesso, le sue azioni si sono dimostrate piuttosto rilevanti per rallentare i piani del Fiocco Rosso, e permettere, anche se inconsapevolmente e all’oscuro di tutta la situazione, a Piccolo di insegnare a Pan le basi del combattimento e spronare Gohan a tornare ad allenarsi.

Vista la libertà autoriale presa da Toyotaro nel riproporre l’inizio del film Dragon Ball Super: Super Hero, possiamo aspettarci un ritorno di Crilin, in un ruolo sempre secondario, ma con più spazio all’interno del manga di quanto visto sul grande schermo. Voi cosa ne pensate? Vorreste il miglior amico di Goku nuovamente sul campo di battaglia o al fianco dei protagonisti? Ditecelo nei commenti.

Per finire, vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 92 di Dragon Ball Super, in arrivo su MangaPlus il 20 aprile 2023.