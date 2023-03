Dragon Ball Super 91 spoiler: arriva la pagina a colori, ecco le immagini del capitolo

Il titolo del capitolo 91 di Dragon Ball Super è "L'armata del Red Ribbon risorge!", con la scritta "Il trio maestro-allievo si erge per affrontare la sfida?!" che fa da didascalia di ingresso a questa nuova fase della storia. Come si vede in basso, nella prima foto, la pagina a colori d'apertura è dedicata a tutti i protagonisti di questo arco narrativo: la piccola Pan in primis, seguita da Gohan e Piccolo, poi Gamma 1 e Gamma 2 nei due angoli e anche la silhouette in ombra di Cell Max, il nemico finale.

Chapter 91 Title: Red Ribbon Army Resurrected!

"The master-disciple trio stands up to the challenge?!"



(via @DbsHype1)

After Krillin faints, cut to 6 months later, Pan training with Piccolo.

Then, everything goes exactly as Super Hero movie.



Gamma 2 attacks Piccolo.

No extra story behind the creation of Gammas.