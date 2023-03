Dragon Ball Super 91 spoiler ufficiali e immagini: inizia la saga dei Super Hero

La saga di Goten e Trunks è durata appena tre capitoli, ma è servita per riportare i due giovani saiyan di nuovo sotto la luce dei riflettori. Dopo tanti volumi in cui sono stati assenti, finalmente le nuove leve si sono rimesse in gioco e l'hanno fatto crescendo di qualche anno. La saga di Dragon Ball Super è quindi servita.

Ovviamente, lo scopo di quei tre capitoli non era soltanto dare spazio a Goten e Trunks. Toyotaro e Toriyama si erano infatti preparati per raccontare al meglio le vicende del film Dragon Ball Super: Super Hero, e questa storia ha fatto da prequel. Ma ora si fa sul serio con gli avvenimenti del film, partendo con gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 91 con tanto di immagini, disponibili nei tweet in basso.

Si parte con Piccolo che si reca a scuola da Pan per andare a prenderla dopo le lezioni, dato che i suoi due genitori sono impegnati con alcune faccende. Il namekkiano porta così con sé la piccola, nella sua casa, e la tiene d'occhio mentre cerca di catturare una rana, finendo quasi giù da un dirupo. Il coraggio della bambina viene notato subito da Piccolo, che decide di iniziare ad allenarla, dato che aveva la stessa età di quando lo fece con Gohan. Pan spiattella poi che Goten e Trunks si sono divertiti a fare i supereroi ma non studiavano più e sono stati scoperti dalle mamme, infatti Chichi è andata su tutte le furie, costringendoli ad abbandonare la loro carriera da supereroi.

Intanto, in una stazione di polizia, si sta tenendo un briefing sul neonato Red Ribbon, stavolta guidato da Magenta Raibon, figlio dell'ex generale Red Raibon. Magenta, che è anche il presidente della Red Pharmaceuticals, è un pezzo grosso che però è notevolmente attenzionato, con il briefing che prevede anche un intervento di Crilin, che spiega come il Red Ribbon abbia messo gli occhi sul dottor Hedo, nipote del geniale dottor Gelo. Nella sua base, invece, Magenta sta discutendo con Carmine, con quest'ultimo che ha trovato informazioni sullo scienziato. Al momento, Hedo è ancora in carcere ma uscirà tra tre mesi, di conseguenza i loro piani dovranno attendere un po'.

Così si concludono i primissimi spoiler di Dragon Ball Super 91. Inizia così la creazione di Gamma 1 e Gamma 2 ma anche del nuovo nemico della saga.