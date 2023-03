Dragon Ball Super 92 data di uscita e previsioni: i Super Hero e il ritorno di Broly?

Dragon Ball Super: Super Hero ha offerto, nel 2022, un'esperienza emozionante e avvincente per i fan della serie, che hanno potuto riassistere alle lotte dei guerrieri Z grazie al nuovo film realizzato in 3DCG. Con un cast che ha tolto Goku e Vegeta, combattimenti epici e una trama interessante, il film è stato un buon successo.

La nostra recensione su Dragon Ball Super: Super Hero lo conferma, però adesso è arrivato il momento di assistere a queste situazioni nel manga e non più sotto forma animata. Infatti, a marzo è cominciato l'adattamento realizzato da Toyotaro, con il manga di Dragon Ball Super che si è concentrato sugli eventi del film, dopo tre capitoli dedicati a un prequel con Goten e Trunks protagonisti. La rinascita dell'esercito del Red Ribbon non ha fatto altro che causare problemi fin da subito, con il capitolo 91 che ha raccontato gli eventi dei primi minuti del film, fino all'arrivo di Gamma 2 che ha attaccato Piccolo mentre si stava allenando.

Cosa succederà in Dragon Ball Super 92? Non sembra esserci molto spazio per degli allargamenti della trama in questa fase, con Toyotaro che proseguirà il racconto basandosi su ciò che è stato narrato nel film. Di conseguenza, Piccolo e Gamma 2 inizieranno ad affrontarsi con il namekkiano che poi arriverà alla base del Red Ribbon, scoprendo i piani del malvagio esercito, ma anche le intenzioni del dottor Hedo e le sue creazioni. Arriverà un maggior coinvolgimento di Gohan, ma ci potrebbe anche essere spazio per un'introduzione di Broly nel manga di Dragon Ball Super, che finora non è accaduto: infatti, nel film di Super Hero c'è una scena molto breve con Goku e Vegeta che si allenano con l'altro saiyan. Chissà se ci sarà davvero questa scena oppure se verrà rimandato tutto alla fine di questa saga, magari come fulcro per stabilire la saga successiva del manga.

Dragon Ball Super 92 arriverà il 20 aprile 2023 su Manga Plus.