Dragon Ball Super 92, Goku Vs. Broly: la rivincita tra i due Saiyan

L'adattamento della saga di Super Hero prosegue nel capitolo 92 di Dragon Ball Super, in cui comincia ufficialmente lo scontro tra i Guerrieri Z e il rinato esercito del Fiocco Rosso. A catturare l'attenzione dei lettori è però una rivincita tra due Saiyan.

Nella prima metà del nuovo capitolo pubblicato da Toyotaro vengono ripercorsi i frangenti della battaglia tra Piccolo e l'androide di nuova generazione Gamma 2. Intuendo la grande potenza dell'avversario e il coinvolgimento del Red Ribbon, il Namecciano fa perdere le tracce di sé per mettersi all'inseguimento del nemico e intrufolarsi nel QG dell'organizzazione criminale.

Piccolo scopre dunque il piano del Fiocco Rosso elaborato da Magenta e Carmine, i quali hanno assoldato il Dr. Hedo, nipote del Dr. Gelo, ai loro servizi per costruire non solo Gamma 2, ma anche Gamma 1. L'obiettivo principale è tuttavia dare nuova vita a Cell per sconfiggere Goku, Vegeta, Bu e Satan.

Scoperto ciò, Piccolo chiede a Bulma di mettersi in contatto con Goku e Vegeta, che tuttavia in quel momento sono impegnati con un nuovo allenamento nel pianeta di Beerus. I due Saiyan sono in buona compagnia, poiché al loro fianco troviamo per la prima volta nel manga anche Broly.

Il Super Saiyan Leggendario divenuto canonico nell'anime movie Dragon Ball Super: Broly arriva dunque anche nella serie di Toyotaro, dove misura la sua forza in uno scontro di allenamento con Goku. Combattendo fianco al fianco con gli altri Saiyan, Broly sta imparando a controllare la sua furia cieca ricercando l'equilibrio e al contempo sfruttando le sue infinite potenzialità. Grazie all'aiuto di Goku e Vegeta, Broly diverrà un prezioso alleato nel corso delle prossime battaglie del manga. A proposito, avevate notato questo dettaglio sull'educazione di Broly in Dragon Ball Super?