Dragon Ball Super 92 spoiler e immagini: il ritorno ufficiale di Broly

A marzo 2023 è iniziata ufficialmente la saga di Super Hero, adattamento del film Dragon Ball Super: Super Hero che Toyotaro e Toriyama hanno deciso di portare anche nel manga, dopo aver realizzato tre capitoli prequel incentrati principalmente su Goten e Trunks. Ora però iniziano gli scontri più seri della saga, entrando nel vivo.

Il primo capitolo, ad eccezione di un breve prolungamento dedicato a Crilin e al suo inseguimento fallito del dottor Hedo e di Magenta, è stata una riproposizione molto fedele di Dragon Ball Super: Super Hero, con tempi e regia molto simili. Come hanno mostrato le immagini spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 92, viene proposto lo scontro tra Piccolo e Gamma 2, così come accade nel film, con il namekkiano che intuisce subito la natura cibernetica del nemico. Come proseguirà?

Per chi non vuole attendere i prossimi giorni e il debutto ufficiale su Manga Plus, gli spoiler di Dragon Ball Super 92 con immagini raccontano ciò che succede nel resto del capitolo. La battaglia tra i due continua in maniera molto simile al film, anche se qui il namekkiano sembra riuscire a tenere testa al nemico in modo più netto. Dopo un attacco energetico, Piccolo sfugge ai radar nemici e fa credere di essere morto, con Gamma 2 che torna alla base. Piccolo lo seguirà e scoprirà così la fortezza del Red Ribbon e i nuovi nemici. Tornato al sicuro, cerca di contattare Goku e Vegeta tramite Bulma, ma i due saiyan non sono raggiungibili. Sembra che Gamma 2 sia allo stesso livello dei due protagonisti di Dragon Ball Super e quindi sarà difficile sconfiggere lui e Gamma 1 senza di loro.

Intanto, sul pianeta di Beerus, c'è un combattimento d'eccezione in atto: Goku VS Broly. I due combattono e saranno loro ad aprire le danze in Dragon Ball Super 93. È quindi confermato il debutto di Broly nel manga.