Dragon Ball Super 92 spoiler ufficiali: ecco le prime pagine, tanta azione per Piccolo

Il Red Ribbon è tornato. La scomparsa del generale Red, avvenuta decenni prima degli eventi di Dragon Ball Super, aveva ridotto in macerie quella gigantesca organizzazione paramilitare, che era tornata solo temporaneamente e individualmente grazie agli sforzi del dottor Gelo. Ma ora Magenta ha ripristinato tutto.

Il cattivo figlio del generale Red, insieme a Carmine, ha complottato per far tornare l'armata al suo splendore, sfruttando l'aiuto del geniale dottor Hedo, nipote di Gelo. E ora i risvolti di questa alleanza si sono fatti notare: la prima pagina spoiler di Dragon Ball Super 92 aveva confermato la battaglia tra Piccolo e Gamma 2. Così come nel film di Dragon Ball Super: Super Hero, anche qui i due hanno avuto una prima schermaglia.

Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 92 appena pubblicati aggiungono altre pagine, proponendo un inizio di capitolo molto adrenalinico. Piccolo riconosce lo stemma del Red Ribbon grazie alle reminiscenze delle memorie di Dio, con Gamma 2 che si sorprende della cosa. Inoltre, il namekkiano capisce subito che di fronte ha un androide, e stavolta Gamma 2 non è sorpreso, iniziando poi le danze per una battaglia in quel territorio desolato, con l'androide deciso a uccidere Piccolo dopo che quest'ultimo ha dimostrato di essere a conoscenza di molte cose, abbandonando l'obiettivo principale di testarsi.

Ci sono tante vignette ricche d'azione, con molte scene che registicamente riprendono le sequenze apparse nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Con queste prime sette pagine, non si porta a conclusione lo scontro tra Gamma 2 e Piccolo. Dragon Ball Super 92 tornerà il 20 aprile ufficialmente.