Dragon Ball Super 93 data di uscita e teorie: un rapimento imprevisto

È tornato il Red Ribbon e con sé anche la minaccia degli androidi in Dragon Ball Super. Ormai è sempre una questione familiare, con il generale Red e il dottor Gelo che hanno lasciato il posto ai loro discendenti: il primo vede la prosecuzione del suo regno di terrore con Magenta, il secondo invece ha un genio che è stato ereditato dal nipote Hedo.

Gamma 1 e Gamma 2 già si sono palesati nel manga, con Dragon Ball Super 92 che si è concentrato sul finale della lotta di Piccolo, l'inseguimento di quest'ultimo e la scoperta della base segreta del Red Ribbon, situata in una zona isolata e dove stanno continuando le ricerche e le sperimentazioni per la creazione di Cell Max, versione rivista e più potente del vecchio essere perfetto scomparso da tempo. C'è però anche altro, ed è proprio da quello che probabilmente si ripartirà il prossimo mese.

In Dragon Ball Super 93 tutto partirà con lo scontro tra Goku e Broly, con i due saiyan che si stanno allenando sul pianeta di Beerus, sotto l'occhio del Dio della Distruzione, dell'angelo Whis e di Vegeta. Goku VS Broly potrebbe essere allungato rispetto a ciò che è stato visto nel film Dragon Ball Super: Super Hero, ma difficilmente il capitolo si occuperà soltanto di questo. Infatti, sembra il momento giusto per dare il via al rapimento di Pan, che porterà poi Gohan a recarsi alla base nemica. Toyotaro continuerà a seguire fedelmente il film, inserendo solo poche parti inedite?

Dragon Ball Super 93 debutterà su Manga Plus giovedì 18 maggio 2023 alle ore 17:00.