Dragon Ball Super 93: Piccolo e il Fiocco Rosso entrano in azione

Nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super, ora disponibile su MangaPlus, continua l'allenamento tra Broly e Goku, mentre Vegeta punta a migliorare attraverso la meditazione e raggiungendo una consapevolezza più profonda di come usare le proprie energie al meglio durante le battaglie, anche per sorprendere o confondere l'avversario.

Incuriosito dalla conclusione di Vegeta, Whis interviene proponendo ai tre Saiyan uno scontro per vedere come applicare al meglio queste teorie. Tuttavia, gli avvertimenti di Goku riguardo alla furia incontrollabile di Broly fanno sì che quest’ultimo venga escluso dalla sessione di allenamento straordinaria. Poco dopo il risveglio di Lord Beerus però i protagonisti decidono di banchettare prima di iniziare l’ennesima sfida.

Nel mentre, sulla Terra Piccolo si reca da Dende con la speranza di risvegliare il suo potere latente, ma, e purtroppo il guardiano gli risponde di non poterlo fare prima di diventare anziano, ma dice a Piccolo di poter usare le sfere per diventare più potente. Dopo aver consumato qualche pasto, Vegeta dimostra di essere migliorato tramite il suo personalissimo allenamento, e sulla Terra Piccolo, grazie alle sfere raccolte da Bulma, riesce a risvegliare il suo vero potenziale, e torna a spiare i piani della nuova Armata del Fiocco Rosso da infiltrato.

All’interno dell’organizzazione, Piccolo nota il particolare interesse di Magenta nei confronti di Gohan e per attirarlo da loro sa già cosa fare: rapire la piccola Pan. Piccolo si propone per prendere parte alla missione, dicendo di aver già visto in passato l’obiettivo, e grazie alle raccomandazioni di Magenta stesso il namecciano è pronto a stravolgere i loro piani dall’interno.

Fateci sapere cosa ne pensate del capitolo 93 di Dragon Ball Super nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire quali sono i personaggi che potrebbero sconfiggere Goku secondo i fan.