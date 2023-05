Dragon Ball Super 93: la forza dei protagonisti aumenta, la nuova forma di Piccolo

Dopo la breve saga dedicata a Goten e Trunks nei panni dei supereroi conosciuti come Saiyaman X, Toyotaro ha intrapreso un adattamento nel manga di Dragon Ball Super degli eventi narrati nell’ultimo film della serie, e nel capitolo più recente, disponibile su MangaPlus, dove ha fatto il suo debutto la nuova forma raggiunta da Piccolo.

Consapevole dell’assenza di Goku e Vegeta, impegnati in un allenamento straordinario con Broly sul pianeta di Beerus, Piccolo sa di dover diventare il più potente possibile in un arco di tempo ristretto. Infiltrato nella nuova Armata del Fiocco Rosso per spiare e comprendere i piani elaborati da Magenta, ha infatti chiesto aiuto a Dende per raggiungere il suo vero potenziale, come avvenuto con Gohan durante la saga ambientata sul pianeta Namek della serie Z. Sfortunatamente però, il guardiano della Terra non è ancora in grado di risvegliare tali capacità e ha suggerito a Piccolo di sfruttare i desideri del drago Shenron.

Il caso ha voluto che proprio in quel momento Bulma stesse recuperando le sfere del drago per ringiovanire, e la scienziata ha aiutato il namecciano, facendogli esprimere uno dei tre desideri. L’intervento del drago ha quindi consentito a Piccolo di ottenere una potenza incredibile grazie alla forma del potenziale liberato, caratterizzata da un colorito differente della sua pelle, più giallastro.

Sappiamo che Piccolo riuscirà a scatenare anche una seconda trasformazione, molto più determinante nella battaglia contro il Fiocco Rosso, e che sicuramente Toyotaro porterà all’interno della serie nei prossimi capitoli. Cosa ne pensate di questo potenziamento di Piccolo? Ditecelo nei commenti.

Prima di salutarci, ecco il tratto di Toriyama e Toyotaro a confronto, e vi lasciamo alle ipotesi sul vero obiettivo di Black Freezer nel manga di Dragon Ball Super.