Dragon Ball Super 93 spoiler: la forza di Broly nella nuova vignetta ufficiale

È tornato Broly, o, per meglio dire, finalmente è arrivato: il saiyan leggendario, personaggio storico dei film di Dragon Ball Z negli anni '90, è diventato canonico nel 2018 a livello di anime. Tuttavia nel manga non era mai apparso. La nuova saga è stata l'occasione perfetta per Toyotaro per disegnare Broly in Dragon Ball Super.

Il manga con il capitolo 92 ha messo in scena lo scontro tra Goku e Broly sul pianeta di Beerus. Il Dio della Distruzione sta concedendo ai due un po' di allenamento, effettuato sotto l'occhio attento dell'angelo Whis. Tra un colpo e l'altro, Broly si sta trattenendo, evitando di trasformarsi cedendo ai suoi istinti primordiali. I due concordano di doversi migliorare e l'allenamento sta andando proprio in questa direzione, il tutto mentre sulla Terra sta avvenendo la resurrezione del Red Ribbon con i nuovi androidi e Cell Max.

Come fatto capire dal finale dello scorso capitolo, anche in Dragon Ball Super 93 l'allenamento continuerà. Ciò vuol dire che ci sarà ancora altro tempo per Broly, e un'immagine lo conferma. Come ogni mese, una decina di giorni prima della pubblicazione ufficiale, V-Jump pubblica una vignetta spoiler di Dragon Ball Super 93. La scelta ricade su questa immagine visibile in basso, dove Broly sta chiaramente alimentando la propria aura.

Il saiyan inizierà ad aumentare il proprio output di potenza ma senza cedere ai propri istinti, ci riuscirà? Le prime pagine del prossimo capitolo ci diranno di più. Intanto, vi eravate accorti di questa mancanza sul volto di Broly nel capitolo 92 di Dragon Ball Super?