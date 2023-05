Dragon Ball Super 93 spoiler e immagini: una battaglia in vista del rapimento

Si comincia a entrare nel vivo della saga di Dragon Ball Super: Super Hero. Il manga di Toyotaro ha allungato un po' gli eventi apparsi nel film, dando più respiro a certe situazioni, come l'allenamento sul pianeta di Beerus. Lo scontro tra Goku e Broly è uno di questi eventi.

Il saiyan selvaggio ha deciso di allenarsi con Goku e Vegeta, i quali stanno lottando sotto lo sguardo attento di Beerus e Whis, mentre sul pianeta ci sono anche Lemo e Cheelai. Dragon Ball Super 93 si apre proprio con la potenza di Broly scatenata, con le prime pagine già ufficialmente pubblicate da V-Jump. Con pochi giorni che mancano alla pubblicazione ufficiale su Manga Plus, in rete sono però trapelati gli spoiler del capitolo completo di Dragon Ball Super 93 con tanto di immagini.

Dopo le prime pagine già mostrate in rete dalla redazione di Shueisha, arriva una nuova battaglia: non c'è più Broly, ma è il turno di Goku VS Vegeta. I due si affrontano mentre Beerus sta mangiando in compagnia di Lemo, Cheelai, Whis e Broly, ma il dio della distruzione è attratto dall'aliena. Intanto i due protagonisti si stanno dando da fare e non si risparmiano.

Nel mentre, sulla Terra le cose iniziano a entrare nel vivo con Piccolo che desidera di sbloccare il suo intero potenziale al drago Shenron, così da poter affrontare i nuovi nemici. Si infiltra quindi ancora una volta nel nuovo Red Ribbon, travestendosi da guardia come ha fatto in precedenza, e inizia a orchestrare il rapimento di Pan. Il capitolo ufficialmente verrà pubblicato su Manga Plus il 18 maggio 2023.