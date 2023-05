Dragon Ball Super 93 spoiler ufficiali: le prime pagine con la furia di Broly

La conclusione della saga del Torneo del Potere sancì, alcuni anni fa, la prima divergenza tra il manga e l'anime di Dragon Ball Super. Dopo tanti anni in cui Toyotaro seguì pedissequamente gli eventi dell'avventura di Toei Animation, ci furono due strade diverse intraprese tra i medium. Nacquero il film Broly e la saga di Molo.

Con il film Dragon Ball Super: Broly, fece il suo debutto canonicamente l'ex super saiyan leggendario che fu il nemico principale di diverse pellicole degli anni '90. Ora è stato presentato anche nel manga, e la sua presenza continua a essere importante negli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 93.

Il capitolo 93 di Dragon Ball Super comincia con il nuovo scontro d'allenamento tra Goku e Broly. Qualche vignetta dopo, però, il manga si lancia per diverse pagine nella spiegazione della storia di Broly, ripercorrendo gli eventi del film che nel fumetto di Toyotaro non erano mai stati narrati. Viene quindi spiegato che Broly ha vissuto da solo insieme al padre Paragas, il quale voleva vendicarsi del modo in cui fu trattato da re Vegeta, per poi narrare tutta la faida che ci fu con Freezer e il successivo scontro di Broly che si scatenò.

Il vero capitolo inizia poi poco dopo, quando Broly ricorda quei momenti e inizia a infuriarsi, ma Goku gli ricorda che non può cedere così facilmente, facendolo tornare normale. Lì vicino, Vegeta è in fase di meditazione. Secondo il protagonista, il principe dei saiyan si trova in quello stato da diverse ore. Sembra infatti che, a causa degli ultimi scontri con nemici potenti, Vegeta abbia capito qualcosa di nuovo. Ed è in questo momento che si interrompono gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 93 che, a giudicare dal titolo del capitolo, poi si occuperanno di narrare il rapimento di Pan.