Dragon Ball Super 94, data di uscita e teorie: inizia la vera battaglia

Ormai è passato diverso tempo dall'inizio della saga di Granolah, l'arco che ha portato Goku e Vegeta sul pianeta Cereal a scoprire parte della storia dei saiyan, oramai perduta nel tempo. Ora è tempo della saga di Super Hero, che il manga di Dragon Ball Super sta portando avanti ispirandosi alla pellicola distribuita nel 2022 in Giappone.

Questa saga di Dragon Ball Super mostra come Toyotaro, nonostante qualche piccolo ampliamento nella storia, si stia rifacendo proprio al film Super Hero, e per questo è facile capire come andranno gli avvenimenti futuri. Al momento, Goku e Vegeta sono ancora altrove, sul pianeta di Beerus, osservati dal Dio della Distruzione, dall'Angelo Whis e dal loro compatriota Broly. Ma è sulla Terra che le cose si fanno più scottanti, con il Red Ribbon pronto a entrare in azione ma con Piccolo che già ha messo su un piano per fermare i nuovi nemici.

Dragon Ball Super 94 consoliderà la saga e porterà i protagonisti nella seconda parte della storia. Piccolo è deciso ad attuare il piano di rapimento di Pan e questo gli consentirà di attirare Gohan alla base, così da iniziare gli scontri. La velocità di Toyotaro consente di presupporre con abbastanza certezza che vedremo Gohan VS Gamma 1 e Piccolo VS Gamma 2. Proprio nel finale, però, potrebbe arrivare la sorpresa: la manifestazione di Cell Max, il vero nemico della saga.

Improbabile che Toyotaro decida di accelerare le cose e concludere il tutto con questo capitolo, quindi sarà un altro momento molto adrenalinico e con tante battaglie. Dragon Ball Super 94 debutterà il 20 giugno 2023 su Manga Plus.