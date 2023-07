Dragon Ball Super 95, data di uscita e teorie: il grande scontro di Gohan

Ci siamo, è finalmente giunto il momento del suo ingresso in scena. Nei primi capitoli dedicati alla saga di Super Hero, Gohan si è tenuto in disparte, rimanendo a studiare nel suo ufficio e ignorando sia gli avvisi di Piccolo che le richieste di occuparsi di Pan. Eppure l'attuale protagonista di Dragon Ball Super è stato costretto a darsi da fare.

Il rapimento di Pan orchestrato da Piccolo per far finalmente smuovere Gohan ha avuto successo. La bambina correva pochissimi pericoli, ma l'esca è stata abbastanza forte da obbligare il mezzo saiyan a correre in soccorso alla figlia. E così il capitolo 94 di Dragon Ball Super ha visto il combattimento di Gohan che si è prima trasformato in Super Saiyan e poi è finalmente tornato nel famoso stadio di Ultimate Gohan, chiudendo il capitolo.

Cosa accadrà in Dragon Ball Super 95? Il manga sta sicuramente per chiudere questo arco narrativo, con i lettori che leggeranno nel giro di poco tempo il finale. Tuttavia, difficilmente Toyotaro e Toriyama penseranno di chiudere in questo capitolo. Infatti è necessario prima che Gohan affronti Gamma 1 alla massima potenza, con Piccolo che invece si darà da fare contro Gamma 2. Il finale del capitolo potrebbe coinvolgere la liberazione anticipata di Cell Max, il cattivo della saga, così come nel film Super Hero. In questo modo, sarà il capitolo 96 a chiudere i giochi con la battaglia tra Gohan Beast e Cell Max.

Dragon Ball Super 95 è previsto per il 20 luglio 2023 su Manga Plus alle ore 17:00, in inglese e altre lingue.