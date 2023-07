Dragon Ball Super 95 è su Manga Plus: maestro e allievo fianco a fianco

Gohan ha ignorato bellamente gli avvertimenti di Piccolo, il suo mentore che ha provato a tirarlo fuori da quel torpore segnato da libri e studi. Il namekkiano ha così ordito un piano messo in moto nei recenti capitoli di Dragon Ball Super, obbligando Gohan a invadere il Red Ribbon, con la base militare segreta presa di mira.

Le prime pagine di Dragon Ball Super 95 erano state anticipate dagli spoiler ufficiali della redazione V-Jump, con Crilin che riceve le nuove informazioni dalla polizia e con lo scontro di Gohan Supremo VS Gamma 1 che inizia ufficialmente. Il 20 luglio è arrivato però su Manga Plus il capitolo ufficiale di Dragon Ball Super 95, cosa è accaduto?

Naturalmente, Gohan si dà molto da fare per sconfiggere Gamma 1. L'androide sembra inferiore al saiyan, che però non può contare su un'energia illimitata come il suo avversario. Infatti, sembra che Gamma 1 abbia ancora l'82% di energia a disposizione, nonostante tutti i colpi subiti e gli attacchi effettuati. Gamma 2 prova a entrare nello scontro per ordine di Hedo, ma Piccolo si toglie la divisa e si lancia nel combattimento per aiutare il suo allievo.

Si formano quindi le due coppie: Gohan e Piccolo VS Gamma 1 e Gamma 2, con Gamma 1 in difficoltà ma Gamma 2 che invece sembra essere ancora superiore al namekkiano, nonostante il potenziamento di quest'ultimo. In ogni caso, la battaglia procede senza troppi fronzoli, con Magenta che però si sta ormai stufando della situazione. Piccolo cerca di convincere Gamma 2 del fatto che Hedo viene manipolato dal capo del Red Ribbon.

L'androide sembra accorgersene e si arrabbia, ma sfoga tutta la sua rabbia verso il namekkiano. Nel finale del capitolo di Dragon Ball Super 95, Piccolo precipita in un crepaccio a causa dei colpi subiti, ma inizia a venir fuori il potere aggiuntivo donato da Shenron, che permette la trasformazione in Orange Piccolo.