Dragon Ball Super 95: Marron possiede un naso! La figlia di Crilin in età adolescenziale

Con la fine dell'arco di Granolah e l'inizio di quello di Superhero, il manga di Dragon Ball Super ha intrapreso grandi cambiamenti. Finalmente, il tempo trascorre anche per i protagonisti della serie di Toyotaro. L'età avanza per tutti, anche per la figlia di Crilin e Androide 18.

Nell'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super Goten e Trunks sono divenuti adolescenti, desiderosi di diventare supereroi in grado di proteggere la Terra dai malvagi e dalla criminalità. Benché siano già spariti dai radar, questo cambiamento ha avuto delle conseguenze sull'opera. Anche l'età di un altro personaggio avanza.

Il capitolo 95 di Dragon Ball Super si apre con Crilin che avverte l'immensa aura di Gohan, impegnato in uno scontro con le forze del Fiocco Rosso. Poco dopo il migliore amico di Goku riceve una chiamata, è il dipartimento di polizia che lo avvisa della posizione del quartier generale dell'organizzazione criminale. Crilin risponde all'ordine di pronto intervento, dovendo abbandonare la sua famiglia con cui aveva organizzato una giornata al cinema e una cena al ristorante.

In questi panel iniziali di Dragon Ball Super 95 i più attenti noteranno Marron, non più bambina e finalmente divenuta adolescente. La figlia di Crilin e C-18 è cresciuta e il suo design è quello di una ragazza in età adolescenziale. Quel che più sorprende del suo nuovo look, tuttavia, è la presenza di un naso. Se da bambina non aveva un naso proprio come papà Crilin, una volta cresciuta ne ha ottenuto uno proprio come mamma 18. E voi avevate notato questo dettaglio?