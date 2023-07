Dragon Ball Super 95 spoiler ufficiali, ecco le prime pagine: una battaglia sensazionale

Il piano di Piccolo è andato in porto, Gohan si è diretto alla base del Red Ribbon per salvare Pan. Nonostante i richiami del suo maestro, questo è stato l'unico modo per attirare il ragazzo nella base nemica. E così e bastato poco per far cominciare una nuova battaglia in Dragon Ball Super, che prosegue con il capitolo 95.

Arrivano le prime pagine del prossimo capitolo con gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 95. Sono ben sette le pagine rivelate e si parte da West City, dove la polizia sta osservando qualcosa sullo schermo. Intanto Crilin, C18 e la loro figlia Marron stanno uscendo da un cinema, ma il poliziotto viene contattato dal suo capo, Nuts, per la situazione in corso. Crilin infatti avvertiva l'energia di Gohan sprigionata al massimo e proprio da quella direzione arrivano le immagini viste dalla polizia. I difensori dell'ordine hanno infatti trovato la base del Red Ribbon. C18 chiede a Crilin cosa stia succedendo, con quest'ultimo che gli spiega della chiamata di lavoro, ma C18 non è convinta e gli chiede di andare con lui.

Intanto, alla base del Red Ribbon, lo scontro tra Gohan e Gamma 1 entra nel vivo. Gohan Supremo è apparentemente più forte del suo avversario e inizia a sferrare un paio di colpi, tra cui quello visto nella prima vignetta spoiler di Dragon Ball Super 95. L'androide viene scagliato via, con il saiyan che poi cerca di dirigersi verso Pan per salvarla, ma di nuovo Gamma 1 si frappone tra Gohan e il suo obiettivo. Così finiscono queste prime sette pagine, che hanno già mostrato molta azione. Si entra quindi nel vivo della battaglia di Dragon Ball Super: Super Hero.