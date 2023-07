Dragon Ball Super 95 spoiler ufficiali: svelata la prima immagine, la battaglia degli eroi

Il Red Ribbon è tornato e non sta di certo rendendo facili le cose ai protagonisti di Dragon Ball. Mentre Goku e Vegeta non ci sono, tocca a Gohan e Piccolo, affiancati in minor parte dai giovani Goten e Trunks, occuparsi delle faccende terrestri. Ed è proprio una di queste a tenere banco nell'arco narrativo che adatta il film Super Hero.

Dragon Ball Super si sta concentrando su questo adattamento, con Piccolo che ha rapito Pan per attirare Gohan alla base del Red Ribbon. Finalmente il figlio di Goku ha deciso di scendere in campo, visto che la sua famiglia è stata minacciata, ed è pronto a fare sul serio.

Lo scorso capitolo del manga si era concluso con la furia di Gohan che aveva deciso di fare sul serio contro i suoi nuovi nemici. La prima vignetta spoiler di Dragon Ball Super 95 rivelata ufficialmente è disponibile in basso, ripresa da DBSHype. Riprende lo scontro tra Gohan e Gamma 1: il mezzo saiyan ha abbandonato la sua trasformazione per sfruttare la forza di Gohan Supremo, la sua versione definitiva finora. Sferra un pugno contro Gamma 1 che però lo para. Sarà quindi un altro capitolo adrenalinico per il manga disegnato da Toyotaro.

Dragon Ball Super 95 verrà pubblicato il 20 luglio su Manga Plus, tuttavia verranno rivelate altre immagini in anticipo, come di consueto: il 14 luglio 2023 verranno pubblicati altri spoiler di Dragon Ball Super 95 ufficialmente, con le prime pagine mostrate sempre in versione bozza. Non è noto, per ora, se questa vignetta apparterrà a queste prime pagine oppure se è stata tratta da una fase più avanzata del capitolo. Ecco intanto cosa ci aspettiamo da Dragon Ball Super 95, un capitolo che segna l'inizio della fase conclusiva della saga di Super Hero.