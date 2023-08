Dragon Ball Super 96: l'arrivo di un guerriero dal Ki divino

In Dragon Ball Super non c'è più soltanto il normale Ki. La famosa aura, fondamentale per emettere energia spirituale e per rinforzarsi oltre i limiti del proprio corpo, è stato uno dei perni del combattimento di Dragon Ball. La saga di Akira Toriyama si è però evoluta con tecniche e trasformazioni divine che richiedono questo nuovo Ki.

È stato confermato che Ub possiede il Ki divino in Dragon Ball Super, ma non è di certo l'unico. Ovviamente nell'elenco figurano anche i protagonisti Goku e Vegeta, in grado di trasformarsi in Super Saiyan God e Blue ma anche usare le loro versioni Ultra, discendenti da Angeli e Dei della Distruzione. E poi c'è anche un altro personaggio a poterlo usare.

Finora, era stato confermato che Piccolo percepiva il Ki divino. Questo perché il namekkiano si è riunito a Kami, la divinità che controllava la Terra prima di Dende e che era quindi dotato di quest'aura mistica. Tuttavia, Piccolo non ne aveva mai fatto uso in combattimento. Adesso però le cose stanno diversamente: negli spoiler di Dragon Ball Super 96 è arrivato Orange Piccolo. Con il desiderio espresso a Shenron, il namekkiano ha potuto raggiungere nuove vette di forza e parte di questa trasformazione è dovuta proprio al Ki divino, che ora sta emergendo in quantità dal suo corpo.

In sostanza, in queste prime pagine del prossimo capitolo di Dragon Ball Super, Trunks ammette che non riesce più a percepire il Ki di Piccolo. Questo perché Trunks non è dotato di Ki divino e non può percepirlo, mentre la grande aura emessa dal namekkiano è proprio di questa natura. Vi aspettavate questa evoluzione? E che cosa comporterà nel futuro del personaggio?