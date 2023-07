Dragon Ball Super 96, data di uscita e teorie: la forza di un namekkiano

Mentre Goku e Vegeta stanno superando il loro limite, sulla Terra le cose non vanno per il verso giusto. Il ritorno del Red Ribbon ha messo in allarme Piccolo prima e poi anche Gohan, con i due che sono diventati i protagonisti temporanei di Dragon Ball Super. Il manga ormai è nel pieno dell'adrenalinica saga di Super Hero.

Il film è stato adattato in buona parte, con tanti eventi già narrati da Toyotaro. Manca davvero poco per concludere questo breve arco narrativo del manga, che adesso ha visto la sua prima nuova trasformazione: Orange Piccolo, la forma definitiva del namekkiano.

Cosa accadrà in Dragon Ball Super 96? Chi ha visto il film, naturalmente, già sa cosa sta per accadere. La battaglia continua, con Orange Piccolo che riesce a tenere a bada Gamma 2. Stavolta, l'androide non può fare nulla per mettere sotto il namekkiano, che ha trovato la forza richiesta col desiderio al drago Shenron. Tuttavia, Piccolo non si lancia mai alla ricerca del colpo di grazia, anzi, riesce a parlare con i due androidi e a convertirli al bene.

Non finisce qui però, perché Pan, rimasta da sola dopo che Piccolo è andato ad aiutare Gohan, è in pericolo a causa di Carmine. Tuttavia lo sgherro di Magenta viene messo facilmente fuori gioco dalla bambina, fin troppo forte. Tutti questi eventi mettono in panico Magenta che vede arrivare anche Crilin e C18, e per questo arriva l'attivazione anticipata di Cell Max, ancora incompleto. Il finale di Dragon Ball Super 96 potrebbe proprio dedicarsi quindi a Cell Max e al suo risveglio.

Dragon Ball Super 96 debutterà su Manga Plus domenica 20 agosto alle ore 17:00.