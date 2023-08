Dragon Ball Super 96, che differenze ci sono tra il manga e il film Super Hero?

La saga di Super Hero è partita con un breve arco prequel ideato da Toyotaro e Toriyama che ha messo in risalto la crescita di Goten e Trunks, due aspiranti novelli super eroi, che hanno avuto a che fare con il dottor Hedo e le sue prime creazioni. Tuttavia, Dragon Ball Super si è poi spostato su altri avvenimenti più in là nel tempo.

Passati diversi mesi dalla cattura del dottor Hedo, la Terra è tornata di nuovo in un momento di agitazione a causa del rinato Red Ribbon, con l'esercito stavolta guidato da Magenta. Questa è la trama del film Dragon Ball Super: Super Hero, che adesso il manga sta adattando completamente. Anzi, aggiungendo e variando qualche piccolo dettaglio rispetto al film. Già nelle fasi iniziali, Toyotaro aveva modificato e inserito qualche scena aggiuntiva: è successo lo stesso in Dragon Ball Super 96.

Quali sono le differenze tra Dragon Ball Super 96 e Dragon Ball Super: Super Hero? Ormai il manga sta raccontando le fasi finali del film, con la definitiva comparsa di Cell Max. Proprio in questa fase ci sono state alcune modifiche apportate. Goten e Trunks arrivano molto prima del previsto e si lanciano nel combattimento contro Cell Max prima di quanto facciano nel film. Inoltre, i due ragazzi si trasformano in Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2, le loro identità alternative da supereroi.

Tuttavia, nel resto del capitolo non ci sono particolari differenze e tutto si svolge in linea con gli avvenimenti narrati nel film. Qualcosa però potrebbe cambiare in Dragon Ball Super 97.