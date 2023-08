Dragon Ball Super 96: la pericolosa comparsa di Cell Max

Sta per giungere alle battute finali la saga di Super Hero di Dragon Ball Super, il manga gestito da Toyotaro con la supervisione di Akira Toriyama. Negli ultimi mesi, la serie si è allontanata dagli archi originali che l'avevano fatta da padrone negli ultimi anni, passando all'adattamento del recente film proiettato in Giappone e nel mondo.

L'assalto alla base del Red Ribbon non era partita per il meglio, ma la trasformazione divina di Piccolo ha reso più facile affrontare i nemici. Ma il capitolo di Dragon Ball Super 96, disponibile su Manga Plus dal 20 agosto, parte dapprima con una discussione tra Trunks e la madre. Bulma viene a sapere degli androidi del dottor Hedo e della loro forza e dà il compito a Goten e a Trunks di andare a soccorrere il namekkiano, decidendo di portare con sé anche Crilin e C18.

Intanto, nella base nemica, Orange Piccolo viene attaccato da Gamma 2 che però non riesce a fargli neanche un danno. Arrivano poi i soldati di Magenta che sparano a profusione, con il namekkiano che è soddisfatto del suo nuovo potere e non ha problemi a sbarazzarsi di tutti i nemici. Intanto, Magenta scappa mentre Carmine viene fermato dalla piccola Pan senza problemi. Hedo capisce cosa vuole fare Magenta e lo insegue, mentre Gamma 1 e Gamma 2 decidono di diventare alleati di Gohan e Piccolo.

Magenta arriva al bozzolo meccanico di Cell Max e, dopo un breve scontro con Hedo, riesce ad attivare la capsula, facendola esplodere prima del previsto. Hedo deve fuggire, ma il gigantesco Cell Max è furioso e aggredisce tutti, con l'intervento di Gamma 1 e Gamma 2 che porta a ben poco. Con Goten e Trunks che arrivano sulla scena, i due si trasformano in Saiyaman X-1 e X-2 e si preparano a combattere, il tutto mentre Gohan e Piccolo si riprendono.

Dragon Ball Super sta quindi per avviarsi verso il finale definitivo della saga. Goten e Trunks saranno abbastanza forti da tenere a bada Cell Max?