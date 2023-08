Dragon Ball Super 96 spoiler ufficiali e immagini: la furia di Orange Piccolo

Continua la storia di Dragon Ball Super, con Toyotaro che si sta occupando di narrare gli eventi raccontati nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Con Goku e Vegeta lontani, il turno è passato a Gohan e Piccolo. I due, dopo una breve parentesi dedicata a Goten e Trunks, si stanno facendo valere in una grande battaglia contro il Red Ribbon.

Ora Piccolo è diventato più forte grazie alla trasformazione ottenuta dal desiderio espresso al drago Shenron. Lo scontro con Gamma 2 prenderà una piega molto diversa rispetto alla prima fase, dove invece stava subendo molto gli attacchi dell'androide. E questo nuovo momento del combattimento prende corpo negli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 96, del quale V-Jump ha già pubblicato alcune immagini.

Come di consueto, la redazione ha condiviso alcune delle pagine iniziali del capitolo in versione bozza, quindi senza inchiostrature e con i personaggi realizzati a matita. La prima parte di queste otto pagine è dedicata a Trunks e Bulma. Madre e figlio stanno discutendo della situazione, parlando anche degli androidi creati dal dottor Hedo. Bulma infatti sta spiegando a Trunks ciò che si è detta con Piccolo. La donna decide di andare in soccorso del namekkiano e, nel mentre, arriva anche Goten. I due ragazzi possono quindi gettarsi in combattimento.

Alla base del Red Ribbon però sono tutti scioccati per l'ondata di energia che emerge dal crepaccio. Da quello stesso crepaccio poi risale Orange Piccolo, che riesce a tenere testa a Gamma 2 senza alcun problema. Le cose stanno per cambiare, ma per quanto? E intanto anche in Italia sta per iniziare la saga con l'arrivo di Dragon Ball Super volume 20.