Dragon Ball Super 97, data di uscita e teorie: la grande trasformazione di Gohan

La crescita di Goten e Trunks ha aperto le danze su un nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, il manga gestito da Toyotaro e Toriyama che, dopo essersi staccato per anni dalle vicende dell'anime, si è riallineato agli eventi raccontati nell'ultimo film della saga, Super Hero, applicando tuttavia qualche modifica e diverse aggiunte.

Tutto è partito con Goten e Trunks supereroi che hanno avuto a che fare con il dottor Hedo e i suoi androidi, per poi passare al ritorno dell'armata del Red Ribbon, tornato a minacciare il mondo anche se stavolta soltanto in fase embrionale. L'esercito ha assoldato Hedo e i risultati si sono visti subito, con Gamma 1 e Gamma 2 che si sono rivelati più tosti del previsto per Gohan e Piccolo. Tuttavia, non erano loro la vera minaccia, come si è visto nel recente capitolo 96 di Dragon Ball Super.

Magenta è corso nel laboratorio e, nonostante i tentativi del dottor Hedo, è riuscito a liberare Cell Max dalla propria capsula. Seppur incompleto, il mostruoso essere ha una potenza tale da distruggere il laboratorio e tenere testa a Gamma 1 e Gamma 2 insieme senza alcun problema. Come si svolgerà Dragon Ball Super 97? Goten e Trunks già hanno messo mano alle tute per entrare in battaglia, lasciando il tempo a Gohan e Piccolo di riprendersi. I due giovani faranno la loro parte, ma senza troppo successo, e alla fine sarà necessario l'intervento anche di C18 e Crilin, oltre che di Orange Piccolo, mentre nella parte finale dovrebbe arrivare l'attesa trasformazione in Gohan Beast.

Sarebbe quindi il penultimo capitolo della saga, a meno di sorprese o di gestioni differenti. Dragon Ball Super 97 arriverà su Manga Plus il 20 settembre 2023.