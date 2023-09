Dragon Ball Super 97, le differenze tra il manga e il film Super Hero

Con l'uscita del volume 20 di Dragon Ball Super Toyotaro ha messo fine all'arco di Granolah e cominciato una saga prequel al film Super Hero. In Dragon Ball Super 97 l'adattamento di Super Hero sta per giungere al termine, ma vale la pena seguire il manga anche se si è già vista la pellicola animata?

Per chiarire subito tale questione, quello di Super Hero non è un adattamento fedele al 100%. Toyotaro sta si ripercorrendo gli eventi del lungometraggio, ma mettendoci del suo modificandoli o arricchendoli di particolari inediti.

In Dragon Ball Super 97 ci sono differenze tra manga e film, seppur non evidenti a una prima lettura. Prima e più sottile differenza presente in questo capitolo sono gli abiti indossati da Trunks e Goten. I due ragazzi, ormai adolescenti, non indossano gli abiti civili mostrati nel corso della pellicola, ma le uniformi da supereroi mostrati nella saga prequel del Volume 20. Goten e Trunks si lanciano dunque all'assalto di Cell Max indossando i panni degli eroi Saiyaman X-2 e Saiyaman X-1.

Un'altra differenza rispetto al film è l'attacco combinato tra Goten, Trunks e gli Androidi Gamma 1 e Gamma 2. Colpiti dai loro costumi da supereroi e riconoscendoli come "colleghi", i due androidi di nuova generazione del dottor Hedo uniscono le forze con i ragazzi lanciando un particolare attacco, lo "Stile del Ciclone" Tornando Super Hurricane", che ferisce visibilmente Cell Max e lo rallenta momentaneamente.

Ultima e più grande differenza tra Dragon Ball Super 97 e il film Super Hero è quella che sminuisce Pan. Nel corso della pellicola, per sfuggire agli attacchi di Cell Max Pan apprende l'arte del Bukujutsu. Ciò non viene invece nel manga. Pur provandoci, la ragazzina non riesce a volare e salvarla dagli attacchi di Cell Max non è la sua forza, ma l'intervento tempestivo di Crilin.