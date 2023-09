Dragon Ball Super 97, prima immagine spoiler ufficiale: inizia l'attacco

A settembre uscirà Dragon Ball Super 97, una pubblicazione molto attesa perché porterà verso la conclusione l'attuale arco narrativo di Super Hero. Dopo una costruzione continua, avvenuta mese per mese con la gestione di Toyotaro, è stato rivelato il vero nemico finale di questa fase della storia.

Il Red Ribbon infatti stava creando una nuova creatura perfetta, Cell Max, ottenuto dalla revisione del vecchio progetto di Cell per mano del dottor Hedo. Non sono quindi Gamma 1 e Gamma 2 i due nemici principali, che invece sono passati dalla parte dei protagonisti di Dragon Ball Super. Ora però sono tutti stanchi e quindi sarà necessario riprendersi e guadagnare tempo, e a questo ci penseranno Goten e Trunks.

I primi spoiler di Dragon Ball Super 97 sono infatti arrivati, con una vignetta che è stata mostrata in rete ufficialmente. In questa immagine, disponibile in basso, si vede Cell Max sullo sfondo, al centro, gigantesco, mentre ai due lati ci sono Goten e Trunks che stanno sfrecciando in aria con le loro tute da Saiyaman. I due ragazzi si stanno quindi preparando ad attaccarlo e a combattere, facendo in modo da tenerlo a bada finché Gohan e Piccolo non si sono ripresi.

È molto probabile che questa vignetta spoiler di Dragon Ball Super 97 faccia parte di una delle primissime pagine del capitolo in arrivo e che, pertanto, la rivedremo tra qualche giorno nella raccolta delle prime 7 o 8 pagine che verranno anticipate ufficialmente da V-Jump. La comparsa di Cell Max lancia l'ultima battaglia dell'arco.