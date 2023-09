Dragon Ball Super 97 è su MangaPlus: Gotenks sfida Cell Max!

L'adattamento del film Super Hero prosegue con la sua ultima, grande battaglia. In Dragon Ball Super 96 Cell Max si è risvegliato, incontrollabile anche per il Red Ribbon. I Guerrieri Z devono fare i conti con un mostro dalla potenza incredibile e fuori controllo, ma Gohan e Piccolo sono allo stremo a causa dello scontro con gli androidi Gamma.

A lanciarsi all'attacco di Cell Max in Dragon Ball Super 97, capitolo disponibile alla lettura gratuita sulla piattaforma MangaPlus, sono Trunks e Goten, nei panni dei supereroi Saiyaman X. Il mostro che si basa sull'Essere Perfetto, tuttavia, si sbarazza facilmente di loro. Goten e Trunks sono in punizione da sei mesi e per questo non hanno potuto allenarsi in alcun modo. I due Saiyan mezzosangue, tuttavia, professano calma, trasformandosi in Super Saiyan.

Trunks e Goten guadagnano il rispetto di Gamma 1 & 2 dando vita a un'improvvisata e buffa alleanza. Quattro supereroi si lanciano all'attacco di Cell Max, che tuttavia si dimostra ancora una volta ben superiore ai loro avversari.

Goten e Trunks provano dunque la Danza Metamor, errando però nell'esecuzione. Il frutto della Fusion non è Gotenks, bensì Fat Gotenks. A quel punto, Gohan e Piccolo sono costretti a tornare in battaglia. I due androidi del Dr. Hedo suggeriscono di colpire la testa di Cell Max, unico punto debole del mostro. Anche in questo caso, però, ogni sforzo è vano. Il capitolo 97 si conclude con Gamma 2 pronto a fare ricorso all'ultima risorsa a disposizione. Super Hero si avvicina alla fine, ma quale saga vedremo prossimamente in Dragon Ball Super?