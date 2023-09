Dragon Ball Super 97 mostra la debolezza di due giovani Saiyan

Goku e Vegeta sono lontani dalla Terra, ma il pianeta è in pericolo nella Saga di Super Hero di Dragon Ball Super. A proteggere l'umanità ci stanno pensando gli altri Guerrieri Z, in particolare Gohan e Piccolo. Negli spoiler di Dragon Ball Super 97 vediamo in azione anche Goten e Trunks, ma quanto sono forti?

Nella mini saga antecedente Super Hero abbiamo ritrovato i due giovani Saiyan come protagonisti principali. Era dai tempi della Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z che non occupavano un ruolo di rilievo, ma Toyotaro ha finalmente concesso loro una possibilità. Cresciuti, finalmente adolescenti, Goten e Trunks hanno vestito i panni dei Saiyaman-X, ma a quanto ammonta il loro livello di potenza?

Del livello di potenza di Goten e Trunks in Dragon Ball Super si è già discusso su queste pagine, ma le anticipazioni sul prossimo capitolo dell'opera rivelano in realtà la loro grande debolezza. Goten e Trunks non sono ancora pronti per ereditare il ruolo di eroi della Terra dai loro genitori.

Come visto negli spoiler del capitolo 97, Trunks e Goten si lanciano all'assalto di Cell Max, ma l'antagonista si libera di loro come lo si farebbe con delle mosche. Realmente i due ragazzi sono così tanto deboli? Una spiegazione ufficiale viene fornita da Bulma. Trunks e Goten sono in punizione da oltre sei mesi e a causa di ciò non hanno potuto allenarsi in alcun modo.

Goten e Trunks erano i due Saiyan più promettenti, i più giovani a trasformarsi in Super Saiyan, ma queste premesse sono tramontate. Entrambi sono cresciuti più come ragazzi umani, che come guerrieri Saiyan. Molto probabilmente, sia Goten che Trunks non si allenano in modo serio da anni e con i loro genitori alle prese con battaglie spaziali e divine questa lontananza si è fatta sentire. Qualora il duo di giovani Saiyan dovesse tornare ad allenarsi, allora sia Goten che Trunks potrebbero regalarci diverse soddisfazioni. Fino ad allora, tuttavia, non sono ancora dei guerrieri in grado di proteggere la Terra da minacce più serie.