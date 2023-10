Dragon Ball Super 97: una sorprendente verità dietro la creazione di Gamma 1 e Gamma 2

Nel manga di Dragon Ball Super Toyotaro sta rivisitando la trama della pellicola Super Hero aggiungendo simpatici dettagli sui personaggi inediti, creati appositamente per il film. Nel capitolo 97 l’autore ha voluto approfondire il background degli androidi Gamma 1 e Gamma 2, rivelando l’idea alla quale il Dr. Hedo si è ispirato per realizzarli.

Prima di iniziare ad adattare gli eventi del film Toyotaro ha voluto dedicare una breve saga alle avventure di Goten e Trunks, analizzando la loro doppia vita. Tra i banchi del liceo e le tute da supereroi i due ragazzi hanno dato vita ad una storia prequel, e in qualche modo catturato l’attenzione dello scienziato Hedo. Infatti, come rivelato sulle pagine del capitolo più recente, Hedo è stato il fan numero uno di Great Saiyaman X-1 e X-2, nonostante questi fossero riusciti a sconfiggere la sua creazione migliore fino a quel momento.

Dei due supereroi Hedo ammirava in particolare i costumi, caratterizzati da un lungo mantello rosso, che facevano immediatamente pensare a qualcuno pronto a risolvere la situazione e di cui potersi fidare. Per questo ha deciso di aggiungere quel dettaglio nella progettazione di Gamma 1 e Gamma 2, donando loro anche dei caratteri diversi ma compatibili, come per voler ricreare la complicità mostrata da Goten e Trunks.

Gamma 1 sarebbe Goten, il più astuto e strategico tra i due, mentre Gamma 2 è ispirato a Trunks, e con lui condivide l’impulsività sul campo di battaglia e la voglia di sorprendere i nemici con battute forse troppo intelligenti. Si tratta di un collegamento del tutto assente nel film, ma che nel manga contribuisce a creare un maggior senso di continuità tra le saghe. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Ricordiamo infine che l'autore di Jujutsu Kaisen si è unito al Dragon Ball Gallery Project