Dragon Ball Super 98, data di uscita e teorie: un sacrificio necessario

Manca ancora del tempo alla fine della saga di Super Hero. Dopo mesi, il manga di Dragon Ball Super ha adattato quasi completamente il film, ma resta in piedi lo scontro finale. Al momento, tutto il gruppo di protagonisti, insieme a Gamma 1 e Gamma 2, è radunato nella base del Red Ribbon e si prepara ad affrontare il potente Cell Max.

Il nuovo nemico di Dragon Ball Super viene affrontato da Goten e Trunks che cercano di guadagnare tempo per permettere a Gohan e Piccolo di riprendersi dalle battaglie precedenti. I due giovani, insieme ai due cyborg supereroi Gamma 1 e Gamma 2, cercano di assestare svariati colpi, ma Cell Max è duro a morire. Il capitolo 97 di Dragon Ball Super rende chiaro che ci vorrà qualcosa in più per abbatterlo, nonostante il suo punto debole situato al centro della testa. E Gamma 2 sembra avere in mente qualcosa.

Dragon Ball Super 98 proporrà il sacrificio di Gamma 2 ma anche i successivi tentativi di tenere a bada Cell Max. Toyotaro sta promuovendo un ritmo diverso rispetto a quello del film, inserendo tanta azione e portando i protagonisti a faticare di più. Per questo il sacrificio di Gamma 2 non porterà quasi direttamente alla trasformazione di Gohan. Dopo i tentativi di Piccolo e degli altri di trattenere il gigantesco androide, si arriverà al momento clou. Il finale del capitolo potrebbe essere dedicato proprio alla trasformazione in Gohan Beast, una delle più attese del manga.

Dragon Ball Super 98 arriverà su Manga Plus giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 17:00.